​В «МФЦ г. Сургута» появились новые услуги Инспекции Федеральной налоговой службы

В МКУ «МФЦ г. Сургута» с 09.10.2017 будет осуществляться прием заявителей на услуги Инспекции Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре:
- Направление в налоговый орган налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для налогоплательщиков физических лиц.
- Прием заявлений о доступе к электронному сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Особенности сферы ЖКХ в Сургутском районе. Заместитель главы Дина Кузьмина // ONLINE 12 октября в 14.00