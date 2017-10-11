Сельхозпроизводителей Югры отметили на агропромышленной выставке «Золотая осень»

На проходившей в Москве агропромышленной выставке «Золотая осень» югорские сельхозпредприятия получили 13 медалей.

В этом году достижения югорского АПК в павильоне «Регионы России» представляли 11 лучших предприятий округа. Продукция югорских товаропроизводителей участвовала в конкурсе «За производство высококачественной пищевой продукции», проводимом в рамках выставки.

Так, 6 золотыми медалями и дипломами награждены ИП Азаров А.С., ИП Даитбекова М.М., ООО «Рыбо-перерабатывающий комбинат «Ханты-Мансийский», НРО «Обь», за бруснику, клюкву и чернику, протертую с сахаром, – СРПК «Волна. Кроме того, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации объявило благодарность СРПК «Волна» за достижения высоких показателей в производстве, переработке, хранении и реализации сельскохозяйственной продукции и дикоросов. 4 серебряные медали вручили ООО «Обь-регион, К(Ф)Х Герусов А.А.; НРО «Обь», СХПТК «Югорчанка». 3 бронзовых наград удостоились ООО «Обь-регион, К(Ф)Х Герусов А.А., НРО «Колмодай».

Форум «Золотая осень» в этом году собрал на своей площадке 1400 предприятий из 70 регионов России и 15 стран зарубежья.