Лишь 14 процентов сургутян отметили рост заработной платы с начала года

Портал зарплата.ру провел исследования в ходе которого выяснили, что 14 процентов сургутян отметили повышение заработной платы с начала года.

«Руководителям среднего и высшего звена зарплату повысили на 7 процентов, а вот специалистам уже на 9 процентов», – отмечает портал.

Сургутские специалисты отметили, что для них наиболее важными льготами являются оплата:

ДМС (полиса добровольного медицинского страхования),

питания на работе,

служебного транспорта.

Наименее важными, оплата:

профессионального обучения,

сотовой связи,

спортивных занятий.

Стоит отметить, что 5 процентов опрошенных сургутян с начала этого года стали работать из дома в режиме «home-office».

«Многие компании переводят сотрудников на удаленную форму труда, это связано как с сокращением затрат на обслуживание офиса, так и с нацеленностью на конкретные результаты труда, а не просто «отсиживание» часов в офисе. В России такая тенденция тоже существует, в основном в ИТ-сфере, среди управленческого персонала, а также в области сопровождения клиентов» — комментирует руководитель проекта Зарплата.ру, Михаил Капустников.

Опрос проводился среди 632 жителей Сургута с 3 по 8 котября.