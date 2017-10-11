Лишь 14 процентов сургутян отметили рост заработной платы с начала года

Портал зарплата.ру провел исследования в ходе которого выяснили, что 14 процентов сургутян отметили повышение заработной платы с начала года.
«Руководителям
среднего и высшего звена зарплату повысили на 7 процентов, а вот специалистам
уже на 9 процентов», – отмечает портал.
Сургутские специалисты отметили, что для них наиболее важными льготами являются оплата:
- ДМС (полиса добровольного медицинского страхования),
- питания на работе,
- служебного транспорта.
Наименее важными, оплата:
- профессионального обучения,
- сотовой связи,
- спортивных занятий.
Стоит отметить, что 5 процентов опрошенных сургутян с начала этого года стали работать из дома в режиме «home-office».
«Многие компании переводят сотрудников на удаленную форму труда, это связано как с сокращением затрат на обслуживание офиса, так и с нацеленностью на конкретные результаты труда, а не просто «отсиживание» часов в офисе. В России такая тенденция тоже существует, в основном в ИТ-сфере, среди управленческого персонала, а также в области сопровождения клиентов» — комментирует руководитель проекта Зарплата.ру, Михаил Капустников.
Опрос проводился среди 632 жителей Сургута с 3 по 8 котября.
Особенности сферы ЖКХ в Сургутском районе. Заместитель главы Дина Кузьмина // ONLINE 12 октября в 14.00