Центробанк сообщил о росте объемов кредитов в российской экономике

Центробанк России сообщил, что объем кредитов в российской экономике за январь - сентябрь 2017 года увеличился на 4,3 процента. В частности на 2,8 процента увеличилось кредитование нефинансовых организаций.

«В январе - сентябре текущего года зафиксирован прирост кредитов в экономике на 4,3 процента, в том числе на 2,8 процента увеличилось кредитование нефинансовых организаций», – отмечает регулятор.

Напомним, что в Югре средний размер потребкредита вырос с 171,2 до 207, 9 тыс. рублей (на 21,4 процента).