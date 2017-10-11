Спортсмены Югры поучаствуют в сдаче ГТО

13 октября в Югре стартует окружной этап Всероссийского фестиваля ГТО «Одна страна – одна команда!», в котором примут участия спортивные федерации региона. Командные соревнования по тестам ГТО среди сборных команд Югры пройдут в спорткомплексе и на стадионе Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва.

В общей сложности в фестивале примут участие более 40 спортсменов федерации лыжных гонок, бокса, плавания и водного поло, также игроки хоккейных клубов «Югра» и «Мамонты Югры». Среди атлетов выступит чемпион России, чемпион первых европейских игр боксер Бахтовар Назиров, многократный победитель и призер всероссийских и международных соревнований по боксу Андрей Ковальчук, бронзовые призеры первенства России по водному поло, победители и призеры первенства округа по лыжным гонкам.

Открытие состоится утром в 09:30 часов, сразу после окончания церемонии начнутся тестовые испытания: бег на 100 метров, 2 и 3 километра, силовая гимнастика, прыжок в длину, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье. Церемония награждения пройдет в этот же день в 13:00 часов.