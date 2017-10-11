Жириновский готов помериться IQ с президентом и госсекретарем США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский готов помериться коэффициентом своего интеллекта (IQ) с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсоном, сообщает «ТАСС».

10 октября Трамп сказал, что готов помериться коэффициентом своего интеллекта (IQ) с Тиллерсоном, заявив, что уже заранее будет знать кто победит.

Жириновский в свою очередь заявил, что готов быть кандидатом от России.

«Вот Трамп предложил сравнить IQ свой и [IQ] Тиллерсона. Я бы себя еще добавил, на троих давайте сравним IQ. Вы во главе огромной Америки, и вот давайте от России тоже [в исследовании будет участник]», – сказал Жириновский журналистам в среду.

Политик отметил, что такое исследование коэффициентов интеллекта «должны сделать ученые». «Заложить [в исследование] все выступления, словарный запас, затронутые темы. Сразу будет видно, машина покажет у кого чего больше», – добавил лидер ЛДПР. В Америке, уверен Жириновский, «не смогли получить те знания, которые имеем мы в России».