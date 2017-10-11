Согласно данным Центробанка России, санируемые банки «Открытие» и Бинбанк сократили финансовый результат банковского сектора на 322 млрд рублей, сообщает «Инетрфакс».

Таким образом, совокупная прибыль банков в сентября сократилась до 675 млрд рублей с 997 млрд. «Новый механизм финансового оздоровления призван обеспечить быстрое восстановление нормальной деятельности банков, их докапитализацию и возврат к положительному финансовому результату», – обещает Банк России.

Однако, если не учитывать финансовые результаты банковских групп, то прибыль банковского сектора выросла и составила 1,1 трлн рублей.