​Президент Каталонии подписал «декларацию о независимости»

Президент Каталонии Карлес Пучдемон подписал «Декларацию представителей Каталонии», в которой Каталония провозглашается независимым государством, сообщает «Meduza».

Однако La Vanguardia отмечает, что данный документ скорее имеет символическое значение нежели юридическое, так как голосования за декларацию в парламенте Каталонии не было. В документе отмечено, что Каталония «открыта к переговорам с Испанией, без предварительных условий, для создания системы взаимодействия ради пользы обеих сторон». А также, что Каталония обязуется «уважать международные обязательства, которые распространяются на ее территорию, и останется в международных договорах, в которых участвует Испания».

Напомним, ранее 10 октября Пучдемон призвал парламент отложить объявление независимости ради диалога с испанскими властями.