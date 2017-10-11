Молодежь Сургутского района расскажет о своих успехах

В Сургутском районе стартует проект «Формула успеха – перспективная молодежь». В его рамках 24 молодых человека из Лянтора, Нижнего Сортыма, Федоровского, Барсово, Ульт-Ягуна, Тром-Агана, Солнечного, Белого Яра поделятся своими историями успеха со школьниками и студентами.

Участники расскажут о своем опыте, как добиться высот в бизнесе, подняться по карьерной лестнице, заняться общественной деятельностью, воплотить творческий проект и многим другим. Всего с октября по декабрь в Центральной районной библиотеке имени Г.А. Пирожникова пройдут шесть встреч.

Череду осенних встреч откроют 12 октября в 16.00 руководители общественных молодежных организаций: Ян Ткачук, возглавляющий Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи «Пересвет» в Лянторе, Артем Щепотьев из молодежного парламента при думе Сургутского района, он же - председатель федерации киберспорта Сургута и Сургутского района, и Артур Абзалов, лидер совета молодежи из поселка Федоровского.