Четверо граждан Украины заочно арестованы по делу о нападениях на диппредставительства РФ на Украине в 2014-2016 годах и надругательстве над российским флагом, сообщает «ТАСС».

«Следствием установлена причастность к нападению в 2014 году на посольство РФ в Киеве граждан Украины Владимира Романцова, Алексея Бакая и Владимира Назаренко, которые принимали активное участие в умышленной порче имущества российской дипмиссии, а последний также участвовал в надругательстве над государственным флагом РФ», – сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Петренко отметила, что к этому также причастен депутат Верховной рады 8-го созыва Владимир Парасюк. «Указанные лица объявлены в международный розыск и по ходатайству следствия судом в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – отметила представитель СК.