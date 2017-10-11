​Сбербанк в три раза увеличил объем кредитования малого бизнеса в Западной Сибири

За 9 месяцев 2017 года Западно-Сибирский банк Сбербанка выдал представителям малого бизнеса более 3300 кредитов на общую сумму порядка 7,5 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество выданных кредитов увеличилось в 2,7 раза, объем выданных кредитов – в 3,2 раза.

«Упрощение процесса рассмотрения кредитных заявок, внедрение новых инструментов для оценки клиентов и снижение ключевой ставки позволили повысить доступность финансовых ресурсов для малого бизнеса», – рассказывает заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

Сбербанк предоставляет возможность действующим заемщикам банка получить новый кредит с погашением текущего займа и восстановлением ссудной задолженности до первоначального лимита. Упрощенная процедура рассмотрения сделок позволяет выдавать кредит в максимально короткие сроки. Предложение доступно предпринимателям с устойчивым финансовым положением и хорошей кредитной историей в Сбербанке до конца ноября текущего года.

Корпоративные клиенты банка могут воспользоваться системой «Смарт-кредитов» с максимальной суммой до 10 млн рублей. На основе интеллектуальной модели обработки данных о клиенте формируется индивидуальное предложение, так называемый предодобренный кредит. Клиент получает смс-сообщение с подробной информацией и может оформить заем в течение одного дня. С момента запуска предложения в конце июня 2017 года Западно-Сибирский банк Сбербанка выдал около 250 кредитов на сумму более 0,5 млрд рублей.

Также предпринимателям доступен кредит «Риск на актив», дающий возможность получить заемные средства под залог имеющейся недвижимости в кратчайшие сроки, подтверждение целевого использования не требуется. Размер кредита ограничен только стоимостью залога, можно получить до 60% от рыночной стоимости жилой недвижимости, до 50% от стоимости коммерческой или производственной недвижимости на срок до трех лет.

Кроме того, Сбербанк участвует в совместной программе Министерства сельского хозяйства и осуществляет кредитование предприятий АПК под льготную процентную ставку до 5% годовых. Кредит можно использовать на приобретение семян, оплату ГСМ, минеральных удобрений, а также на обновление парка сельскохозяйственной техники. С начала года Западно-Сибирский банк Сбербанка выдал более 100 таких кредитов на сумму 0,5 млрд рублей.