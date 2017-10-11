Лесничие Югры собрались на экологическом семинаре

В Ханты-Мансийске прошел специальный семинар для лесничих округа. Главной темой стала проблема рекультивации земель на территории Югры. Возможные пути решения сложных ситуаций участники рассматривали на примере Самаровского лесничества.

По информации департамента недропользования и природных ресурсов Югры, на семинар приехали 14 представителей лесничеств со всего округа. В мероприятии также приняли участие ученые, сотрудники лесного хозяйства и представители сферы ТЭК со всего округа. Обсуждали несанкционированные древесные свалки, законодательство в сфере рекультивации и проблемы загрязнения земли нефтепродуктами.

«Главная цель семинара – пообщаться со всеми, решить нерешенные вопросы, услышать пожелания от нефтяников, помочь им с ситуациями, где они не могу справиться без нас. Это возможность и нам высказать им свою точку зрения», - рассказала начальник отдела регулирования использования лесов департамента недропользования и природных ресурсов Югры Ольга Зуева.