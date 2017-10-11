7 октября в Ханты-Мансийске были названы имена победителей Окружного конкурса «Молодой предприниматель Югры»

7 октября в Ханты-Мансийске, на площадке VIII Слёта молодых предпринимателей Югры были названы имена победителей Окружного конкурса «Молодой предприниматель Югры».

В течение шести месяцев участники конкурса работали над своими проектами, улучшали показатели своего бизнеса, получали новые знания и готовились к презентации. В итоге, победителем в номинации «Социальный бизнес года» стала Екатерина Пынзарь из Нижневартовска, руководитель студии танца «Style dance». Победителем в номинации «Открытие года» назван Алексей Кижаев из Нефтеюганска с проектом «Студия натяжных потолков «Второе небо».

Второе место разделили: в номинации «Открытие года» - Иван Белкин из Ханты-Мансийска, руководитель пекарни «Белкины пироги». В номинации «Социальное предпринимательство» - Анастасия Перегонцева из Нижневартовска, многопрофильный центр развития «Перспектива».

Для оценки проектов финалистов были приглашены эксперты, в состав которого вошли представители органов власти, бизнеса, кредитно-финансовых учреждений, бизнес-наставники: оценивали социальную значимость, конкурентоспособность, перспективность, финансовую состоятельность, инновационность предпринимательских инициатив.

«Принять участие в конкурсе решил по совету друга и не пожалел. Помимо достойной конкуренции «Молодой предприниматель Югры» - это сильный образовательный этап. Особенно стали полезными семинары по финансовому анализу, презентации и ораторскому искусству. Появилось больше уверенности в своих силах и своём бизнесе. Считаю, наша компания достойно представит Югру на Всероссийском этапе», - поделился Алексей Кижаев.

«Молодой предприниматель Югры» позволил мне по-другому взглянуть на свой бизнес, ещё больше поверить в свой проект, найти единомышленников и получить полезные знания. Участие в конкурсе открыло для меня новые горизонты, появилось много идей, которые хочется реализовать», - рассказала Екатерина Пынзарь.

Далее, победителей конкурса ждёт участие во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России – 2017», который пройдет в Москве.

Мероприятие реализовано в соответствии с федеральной программой «Ты - предприниматель», а также государственной программой «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы».