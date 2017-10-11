​Министр труда и соцзащиты России отметил низкий уровень безработицы в Югре

По словам министра труда и соцзащиты России Максима Топилина, в округе есть, где применить свой труд, развиваются инвестиционные проекты. Что касается поддержки рынка труда, то Югра является одним из немногих регионов, которые нарастили программы занятости в несколько раз, а фактическая задолженность по зарплате отсутствует, подчеркнул министр.

«Уровень безработицы достаточно низкий, ниже чем среднероссийский, один из самых низких в Уральском федеральном округе. Это объяснимо. Есть, где применить свой труд, развиваются инвестиционные проекты. Мы это видим. Что касается поддержки рынка труда, то Ханты-Мансийский автономный округ является одним из немногих регионов, которые нарастили программы занятости в несколько раз. Мы пытаемся серьезным образом интегрировать в данные программы инвалидов. Это очень важно для нашего общества», - заявил Министр.

Напомним, Максим Топилин посетил наш округ с рабочим визитом.