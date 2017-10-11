​Югру с рабочим визитом посетил министр труда и соцзащиты России

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин ознакомился с условиями, которые созданы в Югре для инвалидов и пенсионеров, сообщается на сайте окружного правительства.

Наш регион стал площадкой для обсуждения системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. В этом плане Югра - в числе лидеров. К примеру, в регионе реализуется проект «Приемная семья для пожилого человека», оказывается услуга «Санаторий на дому» и прочие.

«Система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидов, по нашему мнению, прежде всего, включает медицинский и социальный компоненты. Ее формирование не требует поиска и внедрения принципиальных инноваций, необходимо гармонизировать работу указанных служб, объединив их в распределенные модели, - поделился мнением заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов. - Стоит отметить, что указанная система включает не только уход, предоставляемый медицинскими и социальными учреждениями, но также и родственниками граждан, нуждающихся в уходе. Это обуславливает наряду с необходимостью создания системы также и потребность в развитии форм поддержки таких семей».