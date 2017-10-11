25 октября в Сургуте состоится открытие фотовыставки «Российская империя накануне великих потрясений»

25 октября в 16.00 ч. в канун 100-летия Октябрьской революции Сургутский краеведческий музей приглашает сургутян и гостей города на открытие фотовыставки «Российская империя накануне великих потрясений».

Вниманию сургутян и гостей города предстанут уникальные фотографии из фондов Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

На выставке воссоздан фотографический портрет Российской империи в мирное время, во всем ее вели­чии и многообразии, в хронологических рамках с конца XIX по 1916 год. В экспозицию вошло 70 снимков лучших отечественных и зарубежных фотографов. Тематически структурированные по разделам эти фотодокументы дают пред­ставление об устройстве страны, ее географии и климатических особенностях, многонациональном составе, повседневном укладе жизни разных групп населения, от высшего среза обще­ства до низших слоев и маргинальных элементов.

Все фотографии выполнены с подлинных позитивов или негативов, что обеспечило высокий уровень качества их воспроизведения. Снимки тщательно проаннотированы и, по возможности, содержат сведения о месте и времени съемки, авторстве фотографа. Абсолютное большинство фотосюжетов относится ко времени царство­вания Николая II.

Комментарии, сопровождающие фотоматериалы, побудят гостей выставки поразмышлять над вопросом: была ли революция 1917 года неизбежна?

Выставку можно посетить по адресу: ул. 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр.

Тел. для справок: 51-68-20, Елена Валентиновна Лапина