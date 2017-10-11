Трамп прокомментировал мнение Коркера, который недавно заявил, что внешняя политика президента может привести к третьей мировой войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что не согласен с мнением сенатора-республиканца Боба Коркера, что внешняя политика президента может привести к третьей мировой войне, сообщают «Ведомости».

Трамп уверен, что политический курс да него был неверным, а сейчас страна движется в правильном направлении.

«Мы держали неправильный курс раньше. Вы только проверьте. Если вы оглядите, что происходило в последние 25 лет при целом ряде администраций, то увидите, что мы приближались к очень серьезной проблеме. К проблеме, какой мир и не видывал. Сейчас же мы на правильном пути, поверьте мне», – сказал Трамп.

Напомним, ранее портал siapress.ru сообщил о заявлении Боба Крокера , что политика президента Дональда Трампа может привести к началу мировой войны.