​Подтвердить свою личность для портала Госуслуги.ру теперь можно в Ханты-Мансийском НПФ

Офисы Ханты-Мансийского НПФ в Нефтеюганске, Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске получили в Министерстве массовых коммуникаций РФ статус центров обслуживания портала Госуслуги.ру

Центр обслуживания имеет право регистрировать граждан на портале Госуслуги.ру, находить и восстанавливать доступ к учётной записи и подтверждать личность пользователя. Если первые две услуги при желании можно получить удалённо, то для подтверждения личности обязательным условием является личное присутствие.

Для получения этого статуса пользователю портала необходимо лично посетить один из аккредитованных центров обслуживания. Среди них теперь и офисы Ханты-Мансийского НПФ в Нефтеюганске, Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске

Адреса указаны на официальном сайте фонда в разделе Контакты.

Процедура подтверждения личности бесплатная, занимает несколько минут. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

По доле граждан, зарегистрированных на портале gosuslugi.ru, Югра занимает первое место в УрФО и второе место в стране.