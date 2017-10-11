Согласно статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в регионах «тюменской матрешки» вырос размер потребительских кредитов, а Ямал и вовсе вошел в тройку российских регионов, где размер займа больше всего, сообщает «РБК Тюмень».

Таким образом, в Югре средний размер потребкредита вырос с 171,2 до 207, 9 тыс. рублей (на 21,4 процента). В ЯНАО данный показатель вырос на 23,6 процента и составил 252,1 тыс. рублей.

Тюменская область заняла 12 позицию в данном рейтинге, средний размер потребкредита составил 153,2 тыс. рублей (+22 процента).

Самые низкие показатели зарегистрированы в Республике Ингушетия (48,1 тыс. рублей), Ненецком округе (56 тыс. рублей) и Костромской области (64,4 тыс. рублей).

По России средний размер потребительского кредита в августе 2017 года составил 136,7 тыс. рублей.