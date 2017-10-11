Директор ФБК заявил, что фонд исполнил все требования суда по иску Алишера Усманова

Директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов заявил, что организация удалила и опровергла сведения из расследования «Он вам не Димон» по иску миллиардера Алишера Усманова, сообщает «Meduza».

Также Рубанов отметил, что ФБК не несет ответственности за youtube канал Алексея Навального и его сайт, где опубликован фильм (оттуда материалы не удалены).

«Фонд борьбы с коррупцией выполнил указания суда. Все материалы, которые суд просил удалить, удалены. На сайте и на ютьюб-канале ФБК размещены опровержения. Судебные приставы отлично это знают. Сегодня в моем присутствии они обозрели эти страницы, но, очевидно, фактическое состояние исполнения решения суда их особенно не интересует», — сказал директор ФБК.

Ранее siapress.ru сообщил о задержании Романа Рубанова за отказ удалить фрагменты фильма «Он вам не Димон».