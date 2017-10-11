Telegram теперь доступен на русском языке

В новом обновлении Telegram появилась возможность транслировать свое текущее местоположение в режиме реального времени в любой из чатов, а также поддержка функции локализации на русском языке, сообщают «Ведомости» со ссылкой на блог компании.

Основатель мессенджера Павел Дуров рассказал, что рождение русского Telegram совпало с его собственным днем рождения – 10 октября. Однако он заявил, что после ухода из «ВК»: «Большого повода собирать гостей» у него теперь нет, поэтому два года он фокусируется «на рабочих процессах». «Так было в прошлом году, когда мы с разработчиками уединились в бывшем мужском монастыре для продуктового марш-броска. Схожим образом вышло и в этом году. Cегодня мы запускали обновление Telegram – версию 4.4 с трансляцией геопозиции в реальном времени, новым музыкальным плеером и поддержкой нескольких новых языков», - написал Дуров.