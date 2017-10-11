​Подтвердить свою личность для портала Госуслуги.ру теперь можно в Ханты-Мансийском НПФ

Офисы Ханты-Мансийского НПФв Сургуте, Нефтеюганске, Нижневартовске и Ханты-Мансийске получили в Министерстве массовых коммуникаций РФ статус центров обслуживания портала Госуслуги.ру

Центр обслуживания имеет право регистрировать граждан на портале Госуслуги.ру, находить и восстанавливать доступ к учётной записи и подтверждать личность пользователя. Если первые две услуги при желании можно получить удалённо, то для подтверждения личности обязательным условием является личное присутствие.

После подтверждения личности пользователь получает доступ к полному списку услуг государственного портала. Например, может подать заявление на выплату 5 тысяч рублей, которые будут выделены из регионального бюджета в 2018 году всем детям, родившимся в Югре в период с 1993 по 2017 годы, а также оформить документы на загранпаспорт, проверить налоговые задолженности, зарегистрировать автомобиль и совершить прочие подобные действия.

Для получения этого статуса пользователю портала необходимо лично посетить один из аккредитованных центров обслуживания. Среди них теперь и офисы Ханты-Мансийского НПФ в Нефтеюганске, Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске

Адреса указаны на официальном сайте фонда в разделе Контакты.

Процедура подтверждения личности бесплатная, занимает несколько минут. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

По данным компании «Ростелеком», обеспечивающей работу портала Госуслуги.ру, количество «электронных граждан» в Югре превысило 70% от общей численности населения региона и составило почти 930 тысяч человек.

По доле граждан, зарегистрированных на портале gosuslugi.ru, Ханты-Мансийский автономный округ занимает первое место в УрФО и второе место в стране