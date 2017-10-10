Исполнитель роли Николая II в «Матильде» не хочет идти на премьеру фильма. Боится

Немецкий актер Ларс Айдингер заявил, что не приедет в Россию на премьеру фильма Алексея Учителя «Матильда», сообщает «Медуза». В этой картине Айдингер исполнил роль императора Николая II.

«Я боюсь, что на меня нападут или попытаются причинить боль. На режиссера Алексея Учителя уже нападали — в его студию кинули „коктейль Молотова“. Очевидно, есть люди, которые хотят нам навредить», — заявил Айдингер.

При этом сам актер не получал угроз, но он напомнил, что в России его называют «актером гей-порно и сатанистом». «В Германии над этим смеются, но в России такие вещи принимают всерьез. Эти заявления не имеют под собой оснований: все знают, что я не снимаюсь в порнофильмах и являюсь гетеросексуалом», — добавил Айдингер.

Он также заметил, что его уже пытались использовать в деле Кирилла Серебренникова, когда пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили Айдингеру якобы от лица режиссера.