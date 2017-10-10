В Югре собираются трудоустроить треть инвалидов до конца года

В Югре собираются до конца 2017 года увеличить численность трудоустроенных граждан с инвалидностью до девяти тысяч. Таким образом, их доля должна составить 37% от общего числа проживающих в регионе инвалидов трудоспособного возраста, сообщает РИА Новости со ссылкой на окружной департамент труда и занятости.

"В рейтинге по уровню достижения планового показателя по трудоустройству инвалидов автономный округ занимает первое место в Уральском федеральном округе и пятое место в Российской Федерации", — прокомментировали в департаменте.

Как отмечается, в список наиболее популярных профессий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья в регионе входит дюжина специальностей, среди которых курьер, охранник, рабочий по благоустройству населенных пунктов, водитель автомобиля, администратор, сторож. При этом, если соискатели имеют высшее образование, работодатели готовы трудоустраивать их по изученной специальности.

Кроме того, с начала текущего года девять инвалидов запустили собственное дело.