​Президент Чехии предложил Украине снять санкции против России и договориться о компенсации за Крым

Президент Чехии Милош Земан предложил Украине провести переговоры с Россией о финансовой или нефтегазовой компенсации за Крым, об этом рассказала первый заместитель член украинской делегации, председатель Верховной рады Ирина Геращенко, сообщает «Интерфакс».

Однако Геращенко отметила, что такой вариант для Украины неприемлем. «Ужасное в своем цинизме выступление президента Чехии Земана на сессии ПАСЕ... который призвал немедленно снять санкции, потому что они не действуют и бьют по ЕС, а не РФ. А Украине он фактически посоветовал... договариваться о финансовой или нефтегазовой компенсации с РФ за украденный Крым», – написала Геращенко в фейсбуке.

«Украина не будет торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством. Это не продается», – написала Геращенко.