Школьники города побывали с экскурсией в местном ГИБДД

Сургутские школьники посетили с экскурсией сотрудников ГИБДД. Для начала они побывали в кабинете командира отдельного батальона ДПС, где ребятам рассказали о службе в полиции, а также продемонстрировали коллекцию моделей автомобилей ДПС, которую уже много лет собирают сотрудники сургутской автоинспекции.

Также школьники узнали о работе отделения по исполнению административного законодательства: посетили архив, побывали в кабинете приема граждан, совершающих грубые нарушения ПДД. Начальник отделения Роман Кузовлев призвал детей к строгому соблюдению правил дорожного движения и рассказал об ответственности за их нарушение.

Не остался в стороне регистрационно-экзаменационный отдел, сотрудники которого рассказали и показали школьникам, какие экзамены сдаются для получения водительского удостоверения.

Самым же интересным для школьников стало посещение Центра автоматической фиксации административных правонарушений, где по камерам видеонаблюдения в режиме реального времени ребята могли просмотреть, какие самые частые нарушения ПДД совершают водители Сургута.

В заключении школьники познакомились с работой дежурной части и ответили на заранее подготовленные вопросы викторины по Правилам дорожного движения.