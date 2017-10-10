​Совет Европейского союза ужесточил санкции против Северной Кореи

Совет Европейского союза ужесточил санкции против КНДР, сообщает «Интерфакс».

Согласно данным, речь идет о введении секторальных санкций, предусмотренных резолюцией 2375 СБ ООН. «Эта резолюция была принята 11 сентября 2017 года в ответ на продолжающуюся активность КНДР в сфере ядерных вооружений и развития баллистических ракет - за нарушения и явное пренебрежение предыдущими резолюциями Совета Безопасности ООН», – отмечается в пресс-релизе.

Напомним, что резолюция 2375 СБ ООН предусматривает ограничение на закупку Пхеньяном нефтепродуктов, а также ограничен импорт сырой нефти на уровне последних 12 месяцев. Помимо этого документ предусматривает полный запрет на экспорт из Северной Кореи текстильной продукции.