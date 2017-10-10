Житель Солнечного обокрал столярный цех

Вчера к полицейским Сургутского района поступило сообщение о том, что с территории производственной базы, расположенной на 19 км автодороги «Сургут - Лянтор» были похищены инструменты на общую сумму около 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали вора, им оказался ранее судимый житель Солнечного 1966 года рождения. Он украл из столярного цеха компрессор, сварочный аппарат, болгарку, электропилу и шуруповерт.

Сейчас злоумышленник может провести в тюрьме до пяти лет.