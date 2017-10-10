Министерство внутренних дел подготовило законопроект, согласно которому иностранцы живущие в России более полугода, будут обязаны менять водительские права, сообщает «Meduza».

Это связано с тем, что в некоторых странах права выдают бессрочно, и это позволяет водителям управлять машиной в России без регулярного медицинского освидетельствования. Таким образом права будут недействительными через полгода после выдачи вида на жительство или даты въезда в Россию.

Помимо этого МВД может расширить перечень стран, граждане которых могут работать в России профессиональными водителями с национальными (а не российскими) правами. Такое право предложено дать гражданам всех стран-членов Евразийского экономического союза: Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Данные поправки должны вступить в силу в июне 2018 года.