УМВД России приглашает сургутян пройти дактилоскопическую регистрацию – это получение информации об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук.
УМВД отмечают, что добровольная государственная регистрация гарантирует каждому человеку установление личности при порче документов, несчастных случаях, катастрофах, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и железнодорожных катастрофах.
Добровольная дактилоскопическая регистрация проводится бесплатно по письменному заявлению установленной формы. Данная процедура занимает всего несколько минут.
Документы, необходимы для прохождения добровольной дактилоскопи-ческой регистрации:
- Заявление (для недееспособных или ограниченных в дееспособности граждан – заявление подает опекун или попечитель, для несовершеннолетних – родители).
- Паспорт
- Свидетельство о рождении лиц, не достигших 14-летнего возрастаДля дактилоскопической регистрации недееспособных граждан потребуется документ, подтверждающий их недееспособность
- Опекуны или попечители также предъявляют свои паспорта и свидетельства об опекунстве или попечительстве.
Любой житель города, изъявивший желание пройти государственную дактилоскопическую регистрацию, может обратиться через «Единый государственный портал государственных услуг»
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