С 11 по 12 ноября в Югре пройдут соревнования по информационной безопасности среди школьников и студентов. К участию приглашаются команды из 1-2 обучающихся или студентов образовательных организаций Югры. Зарегистрироваться можно на сайте мероприятия, а следить за новостями в специальном Telegram-канале.

Стоит отметить, что задача участников похожа на реальную работу специалиста по информационной безопасности – необходимо искать уязвимости в реальных программных продуктах и расшифровывать скрытую информацию.

По итогам соревнований призеры и победители будут отмечены дипломами. Информация о результатах соревнований будет размещена на сайтах соревнований, Депинформтехнологий Югры и ЮНИИИТа.