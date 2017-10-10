​На сайте Тюменской энергосбытовой компании обновлен раздел «Порядок ограничения режима потребления электроэнергии»

29 сентября 2017 г. вступили в силу изменения, утвержденные Постановлением Правительства от 24.05.2017 г. № 624, в Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии. Изменения затронули все этапы процедуры введения ограничения энергоснабжения: от способов уведомления потребителей о планируемом ограничении до мер ответственности, установленной законодательством Российской Федерации, за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

АО «ТЭК» предоставляет возможность своим потребителям ознакомиться с ключевыми вопросами, связанными с процедурой ограничения, на странице «Порядок ограничения режима потребления электроэнергии» — tmesk.ru/urstop. В указанном разделе размещена информация об основаниях введения ограничения энергоснабжения, о способах уведомления потребителей о планируемом ограничении, о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты, предназначенных для направления потребителю уведомлений, об обязанности потребителей, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, иметь утвержденный план мероприятий по обеспечению готовности к введению полного ограничения режима потребления электрической энергии, а также об ответственности, установленной законодательством Российской Федерации, за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.