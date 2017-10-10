​Сургутяне могут выразить свое мнение о новом гербе Югры

Портал «Открытый регион» приглашает принять участие в социологическом опросе о региональном символе Югры, сделать это можно по ссылке.
Актуальную информацию, связанную с разработкой Герба Ханты-Мансийского автономного округа, а также материалы о геральдических правилах и нормах можно найти в новом разделе портала Многовековая Югра «Все о геральдике» по ссылке.
Стоит отметить, что согласно данным социологического опроса, организованного на портале «Открытый регион – Югра, большинство югорчан поддерживают эту идею.
Напомним, 2 июня 2017 года сургутяне уже приняли участие в общественном обсуждении проекта, предложенного Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации.
Особенности сферы ЖКХ в Сургутском районе. Заместитель главы Дина Кузьмина // ONLINE 12 октября в 14.00