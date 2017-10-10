​По состоянию на 1 октября отрицательный капитал банка «ФК Открытие» составил 188 млрд рублей

По состоянию на 1 октября совокупный отрицательный капитал банка «ФК Открытие» и санируемого им банка «Траст» составил 346,8 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Федресурс».

Показатель капитала «Открытия» составил минус 188,87 млрд рублей, а у «Траста» – минус 157,89 млрд рублей. При этом на 1 сентября показатель «Открытия» был положительный и составлял 158,05 млрд рублей.

«Основные причины снижения размера собственных средств банка "Открытие" до отрицательных значений: досоздание резервов, отрицательная переоценка ценных бумаг в портфеле банка и оказание безвозмездной помощи дочерней структуре, – заявили в пресс-службе банка «Открытие». – Кроме того, на размер капитала по итогам сентября повлияли особенности расчета собственных средств банка при формировании их отрицательной величины. После того, как капитал стал отрицательным, активы, предоставленные акционерам, и вложения в финансовые организации стали вычитаться из него в полном объеме».

«Так как Банк России осуществляет мероприятия по повышению финансовой устойчивости банка "Открытие", снижение капитала до отрицательной величины не оказывает влияние на деятельность банка. Банк "Открытие" продолжает работать в обычном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами», – сказали в «Открытии».