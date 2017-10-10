Первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что Центробанк призвал закрыть доступ ко всем сайтам, которые предлагают клиентам приобрести производные инструменты на криптовалюты, сообщет «Интерфакс».

«Очевидно, что во время роста пирамиды интерес к этой пирамиде подогревается высокой доходностью. И мы видим ценовую динамику биткойна последние два года», – заявил Швецов.

Он считает, что криптовалюта, – «это инструмент, который не позволяет регулятору обеспечить защиту инвесторов».

«Это инструменты с неоднозначной экономической природой, отсутствующим юридическим описанием. Мы считаем, что для наших граждан, бизнеса использование таких криптовалют в качестве объекта для инвестирования несет неоправданно повышенные риски,отмечает Швецов. – Более того, мы наблюдаем, что биткойны из расчетной единицы постепенно превращаются в актив, который приобретается в целях получения через краткосрочный период времени высокой доходности, то есть признаки финансовой пирамиды».

«Мы также ведем сегодня с Генпрокуратурой работу по закрытию внешних сайтов, которые дают возможность для наших граждан приобретать такого рода активы», – заявил первый зампред.