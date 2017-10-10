Госдума рассматривает вариант отмены северных надбавок, сообщает «ura.ru».

Депутаты планирую ввести новую систему компенсации для жителей регионов со сложными климатическими условиями.

Они заявляют, что в связи с массовым оттоком жителей из северных субъектов России необходимо отменить систему северных надбавок, отметив при этом, что в основном уезжает молодежь.

Таким образом, вместо надбавок которые зависят от оклада могут ввести фиксированные компенсации в зависимости от климатических условий конкретной территории. Это приведет к тому, что топ-менеджеры, и персонал низшего звена будут получать при такой системе одинаковые выплаты в рамках господдержки.