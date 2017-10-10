16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,0713   EUR  68,3557  

​Госдума рассматривает вариант отмены северных надбавок

Фото infovoronezh.ru
Фото infovoronezh.ru

Госдума рассматривает вариант отмены северных надбавок, сообщает «ura.ru».

Депутаты планирую ввести новую систему компенсации для жителей регионов со сложными климатическими условиями.

Они заявляют, что в связи с массовым оттоком жителей из северных субъектов России необходимо отменить систему северных надбавок, отметив при этом, что в основном уезжает молодежь.

Таким образом, вместо надбавок которые зависят от оклада могут ввести фиксированные компенсации в зависимости от климатических условий конкретной территории. Это приведет к тому, что топ-менеджеры, и персонал низшего звена будут получать при такой системе одинаковые выплаты в рамках господдержки.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:03, просмотров: 270, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 15:17
Давно пора
Александр Пурышев
не нравится
Сегодня в 15:53
Отток из "северных" субъектов начался не вчера и обусловлен в первую очередь слабой инфраструктурой, а уже во вторую размером компенсации (надбавок) за проживание в суровых климатических условиях.
Этим и объясняется увеличение численности населения в ХМАО-Югре.
В то же время нужно четко понимать, что если молодым специалистам предлагается зарабатывать "северный стаж", то есть альтернатива, где этого делать не нужно и предлагается более конкурентные условия.
Слабая заселенность территорий за Уралом - вызов, требующий системных решений.
Но в текущих экономических условиях можно легко отменить действующую систему, но не приняв новую по причине дефицита региональных и федерального бюджетов.
Что же касается Канады, то там исторически сложился вахтовый метод освоения северных территорий без строительства городов.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Слабая инфраструктура или неэффективные надбавки? В чем причина оттока жителей из северных субъектов России

Слабая инфраструктура или неэффективные надбавки? В чем причина оттока жителей из северных субъектов России

Комментарий читателя siapress.ru Александра Пурышева
Александр Пурышев Сегодня в 16:22
55 0
​Сургут победил во II этапе летнего фестиваля ГТО

​Сургут победил во II этапе летнего фестиваля ГТО

Сургут представляли 11 спортсменов от 26 до 71 года, которые прошли отбор на городском этапе летнего фестиваля
Альфия Нуреева Сегодня в 15:29
97 0
​До конца года российский рынок акций может вырасти на 5 процентов // АУДИО, ТЕКСТ

​До конца года российский рынок акций может вырасти на 5 процентов // АУДИО, ТЕКСТ
Обзор основных событий недели на фондовом рынке и актуальных инвестиционных идей
Пятина Валерия финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер Сегодня в 14:04
115 0
Как вас обманывают за ваши деньги — почему гомеопатия не работает // ВИДЕО

Как вас обманывают за ваши деньги — почему гомеопатия не работает // ВИДЕО
Научный журналист и врач Алексей Водовозов выступил с научно-популярной лекцией в Сургуте
Константин Шперлинг 09 октября в 16:36
348 0
​Станет ли Сургут родиной нобелевских лауреатов?..

​Станет ли Сургут родиной нобелевских лауреатов?..
В конце этого учебного года, 25 мая 2018 года исполнится 25-летие Сургутского государственного университета
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 09 октября в 11:06
477 2
Ботанический сад - яблоко раздора

Ботанический сад - яблоко раздора
Скажите, а кто знал о его существовании в Сургуте до того, как поднялся шум вокруг его вырубки?
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 08 октября в 13:30
1210 6
​Тёпленькая пошла!

​Тёпленькая пошла!
Что делать, если вас затопили соседи
Альфия Нуреева 07 октября в 14:13
710 0
​Дело семейное. «НГ» побывал в гостях у бизнес-семьи Ивановых — участников конкурса «Семья года — 2017»

​Дело семейное. «НГ» побывал в гостях у бизнес-семьи Ивановых — участников конкурса «Семья года — 2017»
Лилия Сулейманова 07 октября в 11:36
750 0
Сургутская неделя. ​Вырубка и посадки

Сургутская неделя. ​Вырубка и посадки
Уходящая неделя в Сургуте оказалась богата на вырубку и посадки в самых разных своих ипостасях
Василий Мирский 06 октября в 15:32
1058 3
На злобу дня

На злобу дня
Как назначение исполняющего обязанности главы Республики Дагестан связано с Югрой?
Ринат Айсин, депутат Думы ХМАО-Югры 06 октября в 13:08
1187 3
​Вениамин Матаев: «В создание музейно-исторического комплекса «Барсова гора» вложат 150 миллионов рублей»

​Вениамин Матаев: «В создание музейно-исторического комплекса «Барсова гора» вложат 150 миллионов рублей»
Артем Мазнев 06 октября в 11:52
482 1
Личное хобби или алкоголь ? Читатели siapress.ru рассказали как борются со стрессом

Личное хобби или алкоголь ? Читатели siapress.ru рассказали как борются со стрессом
Константин Шперлинг 06 октября в 11:09
478 1
Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека

Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека
От всей души поздравляю вас, уважаемые педагоги, с праздником. Примите слова огромной благодарности за ваш труд!
Надежда Красноярова, Председатель думы г. Сургута 05 октября в 10:01
390 0
Хороший педагог является для своих учеников не только наставником, но и воспитателем, другом, примером для подражания

Хороший педагог является для своих учеников не только наставником, но и воспитателем, другом, примером для подражания
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Максим Нигматуллин и.о. главы администрации сургутского района 05 октября в 09:45
430 0
Уважаемые учителя, педагоги, работники сферы дополнительного образования!

Уважаемые учителя, педагоги, работники сферы дополнительного образования!
Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя.
Вадим Шувалов, Глава города Сургута 05 октября в 09:30
435 0
Читатели siapress.ru отмечают высокое чувство беспокойства за себя и своих близких на фоне телефонного терроризма // ИНФОГРАФИКА

Читатели siapress.ru отмечают высокое чувство беспокойства за себя и своих близких на фоне телефонного терроризма // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 04 октября в 12:41
416 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика