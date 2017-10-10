Россия введет ограничения для иностранных СМИ не ранее конца 2017 года

Ограничения для иностранных СМИ со стороны России будут введены не ранее конца 2017 года, об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, сообщает «Meduza».

Он подчеркнул, что к этой дате будет готов вывод комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. «Она работает последовательно и тщательно, взвешивая различные варианты действий и постепенно суживая круг имеющихся альтернатив», — добавил сенатор.

Однако Косачев не уточнил, связано ли это с началом президентской компании в декабре 2017 года.

Напомним, ранее МИД России заявил о возможных ответных мерах в отношении американских СМИ, работающих в России.