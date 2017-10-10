ВКС России наносят до 150 ударов в сутки по подкреплениям, прибывающим к боевикам «Исламского государства» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о 150 ежедневных ударах по подкреплениям , прибывающим к боевикам «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ) под Меядином в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает «ТАСС».

«При этом ожесточенное сопротивление террористов, действующих в долине реки Евфрат, не ослабевает. Ежедневно фиксируются попытки переброски в Меядин свежих подкреплений ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), среди которых много иностранных наемников, вторгшихся на территорию Сирии со стороны Ирака, – сообщил Конашенков. – Боевики прибывают на бронетехнике, пикапах с крупнокалиберным вооружением и хорошо вооруженными. Авиация ВКС России круглосуточно перемалывает эти формирования ИГИЛ вместе с подвозимыми боеприпасами и бронетехникой, совершая до 150 воздушных ударов в сутки».