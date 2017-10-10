В Федоровском и Белом Яру открылись консультационные центры для мигрантов, прием граждан будут осуществлять руководители и представители национальных объединений.

Прибывшим из Татарстана, Азербайджана, Украины и других стран ближнего зарубежья мигрантам объяснят последовательность действий при оформлении российского гражданства и предоставляют всю необходимую контактную информацию – адреса и телефоны служб и структур.Стоит отметить, что получить консультацию также могут и россияне, прибывшие в Югру из других регионов страны.

Встречи будут проходить согласно установленному графику. В Федоровском представители общин консультируют обратившихся с 9.00 до 17.00 в здании администрации (ул. Ленина, д. 5, каб. 215). Их коллеги из Белого Яра ведут прием в вечернее время – с 18.00 до 19.00 – в шахматном классе местного КСК (ул. Симонова, д. 1а).

Более подробную информацию можно получить в администрациях поселений. Напомним, ранее в Сургутском районе заработала «горячая линия»: 23-99-99. Звонки принимаются с 8.00 до 20.00.