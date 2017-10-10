Директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова задержали за отказ удалить фрагменты фильма «Он вам не Димон»

Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова задержали за отказ удалить фрагменты фильма «Он вам не Димон», сообщает «Meduza».

Согласно постановлению, задержание связано с тем, что ФБК отказался удалить фрагменты фильма «Он вам не Димон» по иску миллиардера Алишера Усманова.

По решению Люблинского суда Москвы ФБК и его основатель Алексей Навальный должны были за 10 дней удалить из текста расследования и фильма сведения о том, что Усманов якобы дал взятку премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Отметим, Рубанов сообщил, что удебный пристав «пообещала Навальному уголовный срок» за неисполнение решения суда.