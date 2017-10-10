Руководство ЦБ уговаривает компании вернуть деньги на счета в банке «Открытие»

Руководство Центробанка уговаривает компании вернуть деньги на счета в банке «Открытие», сообщает «Meduza» со ссылкой на «Ведомости».

Источники издания заявили, что зампред ЦБ Василий Поздышев лично обзванивал руководителей крупных кредиторов «Открытия» и просил вернуть или не забирать деньги из этого банка. Они также заявили, что Поздышев предлагал прислать письмо с гарантией, однако ему «поверили на слово».

По словам источников, представители ЦБ разъясняли клиентам «Открытия» новый статус банка, механизм финансового оздоровления, а также заверяли их в том, что «бесперебойность его деятельности гарантирована ЦБ».

Представители Банка России подтвердили информацию, что регулятор действительно общался с крупнейшими клиентами «Открытия».