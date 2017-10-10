​Координатора петербургского штаба Навального приговорили к 40 часам обязательных работ

Координатора петербургского штаба Навального Полину Костылеву признали виновной в организации несогласованной акции протеста 7 октября, сообщает «Meduza»
Котсылеву приговорили к 40 часам обязательных работ. Ранее ей уже был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей за расклейку агитационных материалов с призывом приходить на эту акцию.
Задержанных 7 и 8 октября также оштрафовали на сумму от тысячи до 20 тысяч рублей. По данным ОВД-Инфо, некоторых из них отправили под арест на срок до 12 суток.
Особенности сферы ЖКХ в Сургутском районе. Заместитель главы Дина Кузьмина // ONLINE 12 октября в 14.00