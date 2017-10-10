Самый большой в истории города шарф и гигантская раскраска: в Сургуте пройдет первый городской фестиваль «Согрейся!»

Площадкой для мероприятия станет бульвар Четырех сезонов, расположенный в 39 микрорайоне

Осень – не причина для грусти, а повод встретиться еще раз и повеселиться, как следует на первом городском фестивале «Согрейся». Он состоится 14 октября на бульваре Четырех сезонов.

Детская программа, гигантская раскраска, большие настольные игры, выставка вязаных изделий, мастер-класс по вязанию, огненно-пиротехническое шоу и, конечно, теплые напитки, еда, дегустация чая и бодрая музыка. А еще вы увидите самый большой в истории города вязаный шарф!

Принять участие в мероприятии может любой желающий. Старт 14 октября в 15:00 на бульваре Четырех сезонов (ул. Усольцева, 25)