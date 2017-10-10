​Япония находится в состоянии готовности на случай неожиданных действий КНДР

Япония находится в состоянии готовности на случай неожиданных действий, об этом заявил министр обороны Токио Ицунори Онодэра, сообщает «ТАСС».

Онодэра заявил, что это связано с отмечаемой во вторник годовщиной создания правящей в КНДР Трудовой партии Кореи. «В прошлом Северная Корея проводила в связи с такими годовщинами ядерные испытания, пуски баллистических ракет. Мы находимся в режиме усиленной бдительности», – приводит его слова информационное агентство Kyodo.

По словам министра, он получил приказ от главы правительства не покидать Токио и поддерживать систему постоянной готовности.

Напомним, что Южная Корея заявила, что пока не отслеживают признаков новых провокаций со стороны КНДР.