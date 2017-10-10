Сургутский коллектив стал лучшим в номинации «ЭКЗО мода» на фестивале «Этномода»

В Майкопе завершился фестиваль «Этномода», который посетили дизайнеры и модели со всех регионов страны и из ближнего зарубежья. Жюри фестиваля в этом году возглавил аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, куратор фэшн-проектов Александр Хилькевич. Он высоко оценил работы сургутянок.

Сургутский коллектив под руководством Анны Чиняевой стал лучшим в номинации «ЭКЗО мода». Сургутянки также получили дипломы за коллекцию «Мир», которая была создана к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Помимо этого жюри единогласно выделило югорчанок и присудило им победу за коллекцию «Вороний день», отражающую культурные традиции народа ханты.