Google подтвердила факт проверки информации о российской дезинформации во время выборов 2016 года

Компания Google подтвердила факт проверки информации о том, что связанные с Россией люди якобы потратили десятки тысяч долларов на рекламу на платформах данной компании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Associated Press.

«Мы ведем тщательное разбирательство попыток злоупотребления нашими системами, сотрудничаем с исследователями и другими компаниями, а также предоставим им помощь в проведении расследований», – приводит агентство выдержки из заявления руководства Google.

Однако Google подчеркнули, что у нее «установлены строгие правила относительно рекламы, в том числе ограничения на распространение рекламы политического характера и запрет на использование для воздействия расы и религии».

Ранее газета The Washington Post заявила, что ее источники сообщили о рекламе общей стоимостью менее $100 тысяч.