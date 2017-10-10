Минтранс утвердил бесплатный минимум провоза ручной клади в самолетах по невозвратным билетам

Министерство транспорта заявило, что утвержден минимальный вес ручной клади в 5 кг, сообщают «Ведомости».

В пресс-службе пояснили, что 5 кг это минимальный вес ручной клади на одного пассажира, «который может быть увеличен перевозчиком в качестве конкурентного преимущества».

Помимо этого был увеличен перечень вещей, который можно бесплатно провезти на борту самолета сверх нормы ручной клади. В список включены:

женские сумки,

мужские портфели,

портпледы,

верхняя одежда,

детское питание,

детские коляски,

букет цветов,

рюкзаки,

лекарства,

товары купленные в зоне duty free.

Стоит отметить, что в данный перечень не попали телефоны, фотоаппараты и зонты, однако их можно убрать в сумочку, портфель или рюкзак.

Напомним,что сейчас Воздушный кодекс включает в минимальную стоимость авиабилета провоз ручной клади до 10 кг, однако в сентябре в силу вступил закон, позволяющий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты. По словам министра транспорта Максима Соколова, ожидается, что закон позволит авиакомпаниям снизить стоимость авиабилетов на 20 процентов.