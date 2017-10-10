Минтранс утвердил бесплатный минимум провоза ручной клади в самолетах по невозвратным билетам

Министерство транспорта заявило, что утвержден минимальный вес ручной клади в 5 кг, сообщают «Ведомости».
В пресс-службе пояснили, что 5 кг это минимальный вес ручной клади на одного пассажира, «который может быть увеличен перевозчиком в качестве конкурентного преимущества».
Помимо этого был увеличен перечень вещей, который можно бесплатно провезти на борту самолета сверх нормы ручной клади. В список включены:
- женские сумки,
- мужские портфели,
- портпледы,
- верхняя одежда,
- детское питание,
- детские коляски,
- букет цветов,
- рюкзаки,
- лекарства,
- товары купленные в зоне duty free.
Стоит отметить, что в данный перечень не попали телефоны, фотоаппараты и зонты, однако их можно убрать в сумочку, портфель или рюкзак.
Напомним,что сейчас Воздушный кодекс включает в минимальную стоимость авиабилета провоз ручной клади до 10 кг, однако в сентябре в силу вступил закон, позволяющий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты. По словам министра транспорта Максима Соколова, ожидается, что закон позволит авиакомпаниям снизить стоимость авиабилетов на 20 процентов.
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