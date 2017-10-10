Для потенциальных кандидатов в главы регионов сделали социальный тренинг. Их заставляют прыгать с семиметровой скалы в реку // ВИДЕО

Для потенциальных кандидатов в главы регионов сделали социальный тренинг, частью которого являются прыжки с семиметровой скалы в реку на Агурских водопадах неподалеку от Сочи, сообщает «РБК».

РБК опубликовали видео ролик, заявив, что его подтвердил один из участников.

В учебной программе в разное время участвовали 60 человек, из них пять недавно были назначены главами регионов, Дмитрий Азаров (Самарская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ), и Андрей Травников (Новосибирская область), Андрей Клычков (Орловская область) и Александр Бурков (Омская область).