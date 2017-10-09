​В Санкт-Петербурге из-за телефонного терроризма эвакуировали суд, который рассматривал дело о телефонном терроризме

Необычное событие случилось 9 октября в Московском районном суде Санкт-Петербурга. В ходе рассмотрения дела о телефонном терроризме в 15.45 часов местного времени силовики эвакуировали здание из-за телефонного терроризма. Примечательно, что обвиняемая петербурженка не имела никакого отношения к тому шквалу ложных сообщений о минированиях, что нахлынул на Россию за последний месяц – ее дело слушалось с января 2017 года, и на этот раз, несмотря на эвакуацию, рассмотреть его все же успели.

Стоит отметить, что в этот день в Санкт-Петербурге из-за телефонных террористов эвакуировали множество зданий: администрации города, правительства области, трех вокзалов, 23 школ.

Напомним, что руководство ФСБ России утверждает, что знает, кто устраивает эти хулиганские акции по всей стране – некие четыре гражданина России, находящиеся за пределами страны и пользующиеся интернет-телефонией для заметания следов. Поймать их по-прежнему не удается.