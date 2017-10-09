​Генпрокурор Украины заявил о раскрытии убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Кто же его заказал?

Генпрокурор Укрианы Юрий Луценко озвучил версию следствия по убийству экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, которое произошло 23 марта в Киеве. По мнению украинских силовиков, убийство заказал "подконтрольный ФСБ российский криминальный авторитет Владимир Тюрин", пишет "Эхо Москвы". Как считает следствие, во-первых, российские спецслужбы опасались того, что Вороненков может рассказать что-то важное в международных судах. Во-вторых, Чурин якобы в течение восьми лет был гражданским мужем Марии Максаковой, которая позже вышла замуж за Вороненкова.

Теперь украинская сторона будет требовать экстрадиции Чурина. Под следствием также находятся два украинских гражданина, помогавших совершению убийства, а еще двое пособников находятся в розыске. Непосредственно убийца, Павел Паршов, был на месте застрелен охранником Вороненкова.

Сам Владимир Тюрин через своего адвоката категорически отверг подозрения украинской стороны, сказав, что "убийство Вороненкова — это дело рук украинских националистов, которые надеялись, что потом украинские власти используют его для новых обвинений России".